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Нападающий «Динамо» полетит на просмотр в Испанию
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Форвард московского «Динамо» Николай Обольский может продолжить карьеру в Испании. В июне у 23-летнего воспитанника бело-голубых истечет контракт, и он полетит на просмотр в один из клубов Сегунды, сообщает «Матч ТВ». За «Динамо» Обольский сыграл 19 матчей.В источнике
С чего всё начиналось
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Динамовец Обольский может перейти в испанский клуб

Как стало известно matchtv.ru, нападающий Николай Обольский, у которого в конце июня заканчивается контракт с московским «Динамо», отправится на просмотр в испанский клуб. Речь идет о команде из Сегунды.
Матч ТВ вчера в 12:28
Подробнее о событии
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Форвард «Динамо» Обольский отправится на просмотр в клуб второго дивизиона Испании

Sport24.ru вчера в 13:26 
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Форвард «Динамо» может перейти в клуб из Сегунды

Soccer.ru вчера в 13:24 
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Обольский отправится на просмотр в испанский клуб

Футбол России вчера в 13:20
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