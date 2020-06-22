Нападающий «Динамо» полетит на просмотр в Испанию
Форвард московского «Динамо» Николай Обольский может продолжить карьеру в Испании. В июне у 23-летнего воспитанника бело-голубых истечет контракт, и он полетит на просмотр в один из клубов Сегунды, сообщает «Матч ТВ». За «Динамо» Обольский сыграл 19 матчей.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно matchtv.ru, нападающий Николай Обольский, у которого в конце июня заканчивается контракт с московским «Динамо», отправится на просмотр в испанский клуб. Речь идет о команде из Сегунды.
Футбол России вчера в 13:20