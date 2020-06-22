Нападающий «Динамо» полетит на просмотр в Испанию

Форвард московского «Динамо» Николай Обольский может продолжить карьеру в Испании. В июне у 23-летнего воспитанника бело-голубых истечет контракт, и он полетит на просмотр в один из клубов Сегунды, сообщает «Матч ТВ». За «Динамо» Обольский сыграл 19 матчей.