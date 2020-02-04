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Смолов объяснил, почему решился на переход в «Сельту»
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«Сельта» провела официальную презентацию российского нападающего Федора Смолова, на которой игрок рассказал, почему принял решение перейти в клуб из Виго.В источнике
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Смолов назвал причину перехода в «Сельту»

РИА Новости 08:19
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«Это лучшая лига в мире». «Сельта» официально презентовала Смолова

Sportbox.RU 08:12
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«Это лучшая лига в мире». «Сельта» официально презентовала Смолова

Матч ТВ 08:12
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