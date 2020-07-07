НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
REGNUMREGNUM
Нападающий «Локомотива» Фарфан возобновил тренировки
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ГЛАС.RU
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
  • Bobsoccer
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Москва, 7 июля 2020, 15:16 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба клуба.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Фарфан вернулся к тренировкам с «Локомотивом» спустя год после травмы

Metaratings 07:34
alt

Фарфан возобновил тренировки на поле. Он не играл за «Локо» больше года

Sports.ru 07:25
alt

Фарфан возобновил тренировки

Матч ТВ 07:24
реклама
Главное
Новости