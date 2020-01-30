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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Футбол России
  • Телеканал 360°1:18
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды. Об этом 30 января сообщается на сайте «железнодорожников».В источнике
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