НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
«Сельта» объявила переход Смолова
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Взгляд-инфо
  • Известия
  • Чемпионат
  • Soccer.ru
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
  • Спорт день за днем
  • РБК
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Российская газета
  • Prognozist
  • iReactor
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.В источнике
44
Подробнее о событии
alt

«Сельта» подтвердила аренду Смолова

Sport.ru 13:29
alt

Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды

РИА Новости 13:12
alt

Официально: «Сельта» объявила о переходе Смолова

Советский спорт 13:09 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости