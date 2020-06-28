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Нападающий Марио Гомес завершил карьеру
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Решение о завершении карьеры принял немецкий нападающий Марио Гомес, 28 июня сообщает пресс-служба «Штутгарта».В источнике
Подробнее о событии
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34-летний экс-форвард сборной Германии Марио Гомес завершил карьеру, отказавшись от возможности вернуться в Бундеслигу

Матч ТВ 18:48
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34-летний экс-форвард сборной Германии Марио Гомес завершил карьеру, отказавшись от возможности вернуться в Бундеслигу

Sportbox.RU 18:48
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Экс-форвард «Баварии» и сборной Германии Марио Гомес завершил карьеру

Sport24.ru 14:34 
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