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Нападающий Месси решил остаться в «Барселоне»
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  • РЕН ТВ0:29
  • ТК Звезда0:36
  • Моя Москва.онлайн0:58
  • МИР 240:39
Аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне». Об этом футболист заявил 4 сентября, сообщает Goal.com.В источнике
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