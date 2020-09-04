НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ИА Красная ВеснаИА Красная Весна
Нападающий Месси решил остаться в «Барселоне»
Украинские Новости
  • Известия1:16
  • ТК Звезда0:36
  • РЕН ТВ0:29
  • Моя Москва.онлайн0:58
  • МИР 240:39
Аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне». Об этом футболист заявил 4 сентября, сообщает Goal.com.В источнике
21
Подробнее о событии
alt

«Мой сын Тьяго плакал и кричал: папа, не делай этого!» Главное из программного интервью Месси

Советский спорт 03:56
alt

Месси выступил с критикой президента «Барселоны»

RuNews24.ru вчера в 13:13
alt

Месси передумал уходить из «Барселоны»

Ореанда-Новости вчера в 12:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости