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Нападающий «Монако» получил нулевую оценку за игру
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В 22-м туре чемпионата Франции "Монако" проиграл на выезде "Ниму" со счётом 1:3. При этом команда с 32-й минуты играла вдевятером – удаления заработали нападающий Желсон Фернандес и полузащитник Тьемуа Бакайоко.В источнике
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Еще один черный день «Монако». Что происходит с монегасками?

Спорт-Экспресс 10:15
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«Монако» вдевятером уступил «Ниму», потерпев третье поражение кряду

Советский спорт вчера в 16:13 
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Чемпионат Франции. «Монако» вдевятером проиграл «Ниму»

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