Нападающий «Монако» получил нулевую оценку за игру

В 22-м туре чемпионата Франции "Монако" проиграл на выезде "Ниму" со счётом 1:3. При этом команда с 32-й минуты играла вдевятером – удаления заработали нападающий Желсон Фернандес и полузащитник Тьемуа Бакайоко.