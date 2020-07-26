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Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»
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Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".В источнике
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Источник: форвард солигорского «Шахтера» перейдет в «Локомотив»

Футбол России 16:03
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Sport24: «Локомотив» близок к подписанию белорусского форварда Лисаковича

Матч ТВ 15:57
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«Локомотив» подпишет контракт с белорусским форвардом Лисаковичем

Metaratings 15:11
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