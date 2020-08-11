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Газета.RuГазета.Ru
Нападающий «Спартака» перейдет в «Ахмат» на правах аренды
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По информации "Чемпионат.com", ближайший сезон 23-летний футболист проведет в другой команде Российской премьер-лиги (РПЛ) - грозненском "Ахмате". Минувший сезон Мелкадзе провел в аренде в "Тамбове", отметившись семью голами и тремя результативными передачами в 20 матчах РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» в аренду на сезон. Прошедшую кампанию 23-летний Георгий Мелкадзе начинал в «Спартаке», а 1 сентября 2019 года его арендовал «Тамбов».
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