Нападающий «Спартака» перейдет в «Ахмат» на правах аренды
По информации "Чемпионат.com", ближайший сезон 23-летний футболист проведет в другой команде Российской премьер-лиги (РПЛ) - грозненском "Ахмате". Минувший сезон Мелкадзе провел в аренде в "Тамбове", отметившись семью голами и тремя результативными передачами в 20 матчах РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» в аренду на сезон. Прошедшую кампанию 23-летний Георгий Мелкадзе начинал в «Спартаке», а 1 сентября 2019 года его арендовал «Тамбов».