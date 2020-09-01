НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Невские НовостиНевские Новости
Нападающий «Зенита» Дзюба проводил своего сына в первый класс
Невские Новости
  • CT news0:56
Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фото сына Никиты, который пошел в школу.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Дзюба выложил фотографию своего сына-первоклассника

Metaratings 08:52
alt

Дзюба опубликовал в инстаграме фото сына первоклассника

Советский спорт 08:45
alt

«Мой первоклашка». Дзюба опубликовал фото пошедшего в школу сына

Sport24.ru 08:39 
реклама
Главное
Новости