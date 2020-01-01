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REGNUMREGNUM
Наполи — Лацио 2:1 (2-й тайм)
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30-летний нападающий забил свой 36-й мяч в этом сезоне, таким образом повторив рекорд Серии А по голам за один сезон, который был установлен в сезоне 2015/2016 Гонсало Игуаином.В источнике
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Иммобиле повторил рекорд чемпионата Италии по голам за сезон

REGNUM 16:14
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Иммобиле забил 36-й гол и повторил рекорд Серии А по мячам за сезон

Sports.ru 15:58
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Иммобиле повторил рекорд по количеству голов в Серии А

Евро-футбол.ру 15:52
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