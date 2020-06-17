Наполи — Ювентус 0:0 (2-й тайм)

Тренерские штабы «Наполи» и «Ювентуса» огласили стартовые составы на финал Кубка Италии. Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.