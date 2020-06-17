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Наполи — Ювентус 0:0 (2-й тайм)
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Тренерские штабы «Наполи» и «Ювентуса» огласили стартовые составы на финал Кубка Италии. Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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Финал Кубка Италии. «Наполи» - «Ювентус». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 14:55
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«Наполи» и «Ювентус» огласили стартовые составы на финал Кубка Италии

Sport24.ru 14:39 
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«Ювентус» и «Наполи» назвали стартовые составы на финал Кубка Италии

Sportbox.RU 14:06
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