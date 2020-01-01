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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
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На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1. Ответная игра пройдет в Испании 18 марта.В источнике
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Букмекеры: «Барселона» — явный фаворит противостояния с «Наполи» в ЛЧ после первого матча

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«Наполи» никогда в еврокубках не проходил в следующий этап после ничьей в первом матче

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«Барселона» сыграла вничью с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

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