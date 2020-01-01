«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов

"Барселона" и "Наполи" обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. В составе каталонского клуба отметился Антуан Гризманн, у итальянцев гол забил Дрис Мертенс.