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«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов
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"Барселона" и "Наполи" обменялись голами в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. В составе каталонского клуба отметился Антуан Гризманн, у итальянцев гол забил Дрис Мертенс.В источнике
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Как «Наполи» расписал ничью с «Барселоной»: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru 16:59
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«Барсе» в Неаполе было очень неуютно, но Бускетс спас игру

Sports.ru 19:15
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«Наполи» и «Барселона» обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Футбол России 16:57
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