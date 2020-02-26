НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
КоммерсантъКоммерсантъ
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Спорт день за днем
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • Обозреватель
  • ГЛАС.RU
  • ToCrypto
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Sport24.ru
  • Life.ru
  • Матч ТВ
  • LiveSport.ru
  • Soccer.ru
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Гол.ру
  • NEWS.am Sport
  • TheUK.one
Итальянский футбольный клуб «Наполи» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Прошедшая в Неаполе игра завершилась со счетом 1:1.В источнике
Подробнее о событии
alt

Как «Наполи» расписал ничью с «Барселоной»: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru 16:59
alt

«Наполи» и «Барселона» обменялись голами в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Футбол России 16:57
alt

Роман Широков: «Хорошо, что „Барселона“ смогла сравнять счет в матче с „Наполи“. Без скорости трудно кого-то вскрывать»

Матч ТВ 17:49
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости