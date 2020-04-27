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«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна
Матч ТВ
  • Piter.tv0:46
"Наполи" ведет переговоры по приобретению нападающего "Зенита" Сердара Азмуна. Сообщается, что спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли впечатлен игрой иранца.В источнике
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СМИ: «Наполи» может расстаться с Лосано ради Азмуна

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СМИ: «Наполи» может расстаться с Лосано ради Азмуна

Sportbox.RU 07:02
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«Наполи» готов продать Лосано, чтобы приобрести Азмуна

Спорт-Экспресс 06:24
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