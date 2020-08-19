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«Наполи» может заменить Кулибали Джикией
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Четвертьфиналист Лиги чемпионов сезона-2019/20 рассматривает возможность заключить контракт с защитником московского «Спартака» из-за предполагаемого трансфера Калиду Кулибали в «Манчестер Сити».В источнике
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«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали

Советский спорт 06:23
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Источник: Джикия попал в сферу интересов «Наполи»

Матч ТВ 06:01
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«Наполи» рассматривает Джикию в качестве замены Кулибали

Газета.Ru 05:34
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