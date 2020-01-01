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Полузащитник ЦСКА Влашич может перейти в «Наполи»
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Неаполь, Италия, 11 августа 2020, 13:40 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может перейти в итальянский «Наполи». Об этом 11 августа сообщает La Gazzetta dello Sport.В источнике
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