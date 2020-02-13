«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии

Миланский "Интер" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии уступил на своем поле "Наполи" со счетом 0:1. Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис.