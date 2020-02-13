НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Интер» победил «Милан», отыгравшись со счёта 0:2Букмекеры: «Милан» уступит «Ювентусу» в матче Кубка Италии«Ювентус» огласил заявку на полуфинал Кубка Италии с «Миланом»Милан – Ювентус: жду результативной игры от обеих командАнтонио Конте: «Стратегия „Наполи“ на матч окупилась»ГлавноеГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛНазван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлонуУткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкойГоловин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточекСамуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допингеLiveSport.ru«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка ИталииЧемпионат16ЧемпионатSports.ruua.Tribuna.comLiveSport.ruВести.RuМатч ТВZvezda-fc.ruBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruMetaratingsГазета.RuFootball-fun.ruSportmail.ruFootballHDСпорт-ЭкспрессФутбол РоссииМиланский "Интер" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии уступил на своем поле "Наполи" со счетом 0:1. Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Главные новости дня: 12 февраляSoccernews.ru 18:01«Наполи» в гостях обыграл «Интер»Футбол России 16:47«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка ИталииLiveSport.ru 16:45рекламаЕщё по теме«Интер» победил «Милан», отыгравшись со счёта 0:2Букмекеры: «Милан» уступит «Ювентусу» в матче Кубка Италии«Ювентус» огласил заявку на полуфинал Кубка Италии с «Миланом»Милан – Ювентус: жду результативной игры от обеих командАнтонио Конте: «Стратегия „Наполи“ на матч окупилась»ГлавноеГол Овечкина признали лучшим в истории НХЛНазван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлонуУткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкойГоловин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточекСамуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допингеНовости