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«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии
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Миланский "Интер" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии уступил на своем поле "Наполи" со счетом 0:1. Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис.В источнике
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Бираги: «Мы всё ещё можем обыграть „Наполи“ в ответном поединке»

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