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«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии
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Миланский "Интер" в первом матче 1/2 финала Кубка Италии уступил на своем поле "Наполи" со счетом 1:0. Единственный мяч на 57-й минуте забил Фабиан Руис.В источнике
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«Наполи» в гостях обыграл «Интер»

Футбол России 16:47
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«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии

LiveSport.ru 16:45
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«Интер» проиграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

Чемпионат 16:42
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