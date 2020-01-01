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Наполи — Рома 2:1
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В матче 30-го тура чемпионата Италии "Наполи" обыграл "Рому" со счетом 2:1. Счет открыл Хосе Кальехон, но через несколько минут равновесие восстановил Генрих Мхитарян. Победу неаполитанцам принес Лоренцо Инсинье.В источнике
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«Наполи» победил «Рому» и догнал ее в турнирной таблице чемпионата Италии

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«Наполи» в домашнем матче выиграл у «Ромы»

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