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«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу
ИА Красная Весна
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Футболисты "Наполи" одержали победу над "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии. Субботняя встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0.В источнике
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«Наполи» дома не без труда обыграл «Сассуоло», три гола гостей были отменены после просмотра ВАР

Евро-футбол.ру вчера в 17:58
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«Наполи» обыграл «Сассуоло», которому отменили 4 гола через VAR

Sport24.ru вчера в 17:49 
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«Наполи» дома обыграл «Сассуоло» в матче Серии А. У гостей отменили три гола

Чемпионат вчера в 17:44
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