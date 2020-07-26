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«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу
ИА Красная Весна
  • ИА Красная Весна
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  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Футболисты "Наполи" одержали победу над "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии. Субботняя встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0.В источнике
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«Знакомое чувство». «Спартак» отреагировал на четыре отмененных гола «Сассуоло»

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