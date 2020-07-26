«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Наполи" одержали победу над "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии. Субботняя встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0.