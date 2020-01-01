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«Наполи» на классе обыграл «Торино»
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В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Торино".В источнике
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«Наполи» выиграл 5 из 6 последних матчей Серии А и идет на 6-м месте

Sports.ru вчера в 17:09
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«Наполи» обыграл «Торино» и впервые в нынешнем сезоне одержал три победы подряд

Советский спорт вчера в 16:45 
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«Наполи» на своем поле обыграл «Торино»

Матч ТВ вчера в 16:43
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