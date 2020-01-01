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Наполи — Торино 2:1
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В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Торино".В источнике
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«Наполи» выиграл 5 из 6 последних матчей Серии А и идет на 6-м месте

Sports.ru 17:09
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«Наполи» на своем поле обыграл «Торино»

Матч ТВ 16:43
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«Наполи» обыграл «Торино», одержав третью победу подряд в Серии А

Чемпионат 16:43
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