«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус». Матч, проходивший на "Стадио Олимпико" в Риме, завершился вничью в основное время — 0:0.