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«Наполи» обыграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии
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В финальном матче Кубка Италии «Наполи» в серии послематчевых пенальти обыграл «Ювентус». Матч, проходивший на "Стадио Олимпико" в Риме, завершился вничью в основное время — 0:0.В источнике
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«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии

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