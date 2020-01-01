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«Наполи» отклонил предложение «Челси» по Мертенсу
ChelseaNews.Ru
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«Наполи» отклонил предложение «Челси» по трансферу форварда Дриса Мертенса.В источнике
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«Челси» постарается подписать Кавани

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«Челси» готовит решающее предложение по Мертенсу

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