«Наполи» сделал первые шаги в направлении трансфера Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун входит в сферу интересов «Наполи». Как сообщает Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб инициировал первые шаги в направлении трансфера Азмуна.