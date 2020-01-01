НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Наполи» сделал первые шаги в направлении трансфера Азмуна
FootballHD
  • FootballHD
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • ИноПроСпорт
  • Bobsoccer
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун входит в сферу интересов «Наполи». Как сообщает Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб инициировал первые шаги в направлении трансфера Азмуна.В источнике
Подробнее о событии
alt

La Gazzetta dello Sport: «Наполи» наладил первые контакты с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Sportbox.RU 04:25
alt

La Gazzetta dello Sport: «Наполи» наладил первые контакты с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Матч ТВ 04:25
alt

La Gazzetta dello Sport: трансфер Азмуна в «Наполи» зависит от Мертенса

Бомбардир.ру 04:24
реклама
Главное
Новости