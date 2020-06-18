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«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
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Эксперты считают, что исход данной встречи предрешило тренерское мастерство.В источнике
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Подробнее о событии
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Гробовщики из Неаполя: фанаты «Наполи» «похоронили» Роналду перед финалом Кубка Италии

Евро-футбол.ру 03:56
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Неаполь выбежал на улицы отмечать победу в Кубке: купаться в фонтанах, жечь пиротехнику и обниматься

Sports.ru вчера в 20:20
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«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии

LiveSport.ru вчера в 17:16
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