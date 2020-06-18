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«Наполи» выиграл Кубок Италии, обыграв «Ювентус» в серии пенальти
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В серии пенальти игроки «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд футболисты не смогли открыть счет в первом тайме. «Ювентус» чаще всех клубов побеждал в кубке страны, в активе команды из Турина 13 побед и шесть поражений в финалах.В источнике
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Дженнаро Гаттузо
итальянский футболист
В жизни вы всегда в первую очередь думаете о своих родителях и семье, поэтому трудно принять то, что случилось.Новости сегодня и 365 днейвчера в 23:20
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