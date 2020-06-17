НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРоналду впервые в карьере проиграл два финала подрядГаттузо потребовалось 17 игр с «Наполи» для первого трофея в карьереРоналду и Дибала вошли в заявку «Ювентуса» на финал Кубка ИталииСарри: Роналду не хватает остротыГаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка ИталииГлавноеФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата ИспанииПлющенко заявил, что готов выйти на ринг с НавальнымСтало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»Вернер прокомментировал переход в «Челси»CT news«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка ИталииSports.ru24Sports.ruFootballHDTUT.BYSport24.ruРБКInc-news.ruRT на русскомМИР 24Tricolor TV MagazineНева СпортSputnik БеларусьBetOnLiveResult.RuИзвестияСпорт день за днемМатч ТВFootball-fun.ruКомсомольская правдаPrognozistSportLand24.ruMetaratingsVesti.uaСпорт-ЭкспрессНезависимое бюро новостейЭксперты считают, что исход данной встречи предрешило тренерское мастерство.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ВОЗ: Из-за фанатов «Наполи», бурно отмечавших победу в Кубке, может начаться вспышка коронавирусаЕвро-футбол.ру 11:43«Он до сих пор ждет пятого удара». Болельщики затроллили Роналду за неучастие в серии пенальтиSport24.ru 12:30 «Горжусь». Марадона поздравил футболистов «Наполи» с завоеванием Кубка ИталииSportbox.RU 03:02рекламаЕщё по темеРоналду впервые в карьере проиграл два финала подрядГаттузо потребовалось 17 игр с «Наполи» для первого трофея в карьереРоналду и Дибала вошли в заявку «Ювентуса» на финал Кубка ИталииСарри: Роналду не хватает остротыГаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка ИталииГлавноеФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата ИспанииПлющенко заявил, что готов выйти на ринг с НавальнымСтало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»Вернер прокомментировал переход в «Челси»Новости