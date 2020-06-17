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«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
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Эксперты считают, что исход данной встречи предрешило тренерское мастерство.В источнике
Подробнее о событии
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ВОЗ: Из-за фанатов «Наполи», бурно отмечавших победу в Кубке, может начаться вспышка коронавируса

Евро-футбол.ру 11:43
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«Он до сих пор ждет пятого удара». Болельщики затроллили Роналду за неучастие в серии пенальти

Sport24.ru 12:30 
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«Горжусь». Марадона поздравил футболистов «Наполи» с завоеванием Кубка Италии

Sportbox.RU 03:02
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