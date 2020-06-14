Наполи — Интер 1:1

В ответной полуфинальной игре Кубка Италии "Наполи" сыграл вничью с "Интером". "Наполи" пробился в финал турнира, так как одержал победу в первом матче. Напомним, что вторым финалистом стал "Ювентус".