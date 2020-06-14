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«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
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"Наполи" сыграл вничью с миланским "Интером" в ответной игре полуфинальной стадии Кубка Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.В источнике
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«Наполи» сыграет в финале Кубка Италии с «Ювентусом»

Sport.ru 17:44
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Кулибали о выходе «Наполи» в финал Кубка Италии: «Возвращаемся на прежние позиции»

Sports.ru 23:15
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«Наполи» стал соперником «Ювентуса» по финалу Кубка Италии

Sportbox.RU 16:59
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