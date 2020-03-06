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Чешский тренер может сменить Юрия Сёмина в «Локомотиве»
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Главный тренер чешской "Славии" Индржих Трпишовский входит в число кандидатов на пост наставника московского "Локомотива".В источнике
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