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«Андерлехт» хочет разорвать контракт с Самиром Насри
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Как информирует The Daily Mail, бельгийский "Андерлехт" хочет расторгнуть контракт с французским полузащитником Самиром Насри.В источнике
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Насри пропал в ОАЭ. Это не первое загадочное исчезновение звезд спорта

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