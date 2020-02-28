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Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ
Sports.ru
  • Мой Брянск0:49
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.В источнике
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