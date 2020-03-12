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Наставник «Аталанты» рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса
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Наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса, сообщает CalcioNews24.В источнике
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Гасперини: «На улицах стоял блокпосты, будто сейчас чума»

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