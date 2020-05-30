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Наставник «Баварии» Флик прокомментировал итоги матча с «Фрайбургом»
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Наставник мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал итоги матча чемпионата Германии против "Фрайбурга". Мюнхенский клуб победил со счетом 5:0.В источнике
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