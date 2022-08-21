ЧемпионатНаставник «Динамо» Йоканович высказался о позиции Захаряна на полеГлавный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, в каких амплуа может задействовать во время игры полузащитника Арсена Захаряна.ЧемпионатАрсен провел сегодня хорошую игру как в атаке, как в обороне.Спорт-ЭкспрессФорварда бело-голубых воспользовался ошибкой при передаче Наиля Умярова и уверенно реализовал выход один на один с голкипером гостей Александром Селиховым.ПлеймейкерПосле данного матча «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков, «Динамо» идет следом, отставая на одно очко.ПлеймейкерЧитать далееСвернутьПлеймейкерЧемпионатПодробнее о событииЙоканович высказался о позиции Захаряна на полеПлеймейкер01:58Наставник «Динамо» Йоканович высказался о позиции Захаряна на полеЧемпионат21:49Йоканович оценил игру Захаряна и Фернандеса в матче со «Спартаком»Спорт-Экспрессвчера в 13:26Показать все источникиОценить