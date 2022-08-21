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Наставник «Динамо» Йоканович высказался о позиции Захаряна на поле

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, в каких амплуа может задействовать во время игры полузащитника Арсена Захаряна.
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Арсен провел сегодня хорошую игру как в атаке, как в обороне.
Спорт-Экспресс
Форварда бело-голубых воспользовался ошибкой при передаче Наиля Умярова и уверенно реализовал выход один на один с голкипером гостей Александром Селиховым.
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После данного матча «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков, «Динамо» идет следом, отставая на одно очко.
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Чемпионат

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Йоканович высказался о позиции Захаряна на поле
Плеймейкер01:58
Наставник «Динамо» Йоканович высказался о позиции Захаряна на поле
Чемпионат21:49
Йоканович оценил игру Захаряна и Фернандеса в матче со «Спартаком»
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