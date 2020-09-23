Наставник «Динамо» Новиков просит продать Филиппа
Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков просит продать форварда Максимилиана Филиппа, сообщает Metaratings. Отмечается, что руководство клуба и тренер недовольны результатами игрока.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков потребовал у руководства избавиться от нападающего Максимилиана Филиппа. Новиков обвинил немца в поражении в матче квалификации Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).