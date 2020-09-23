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Газета.RuГазета.Ru
Наставник «Динамо» Новиков просит продать Филиппа
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Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков просит продать форварда Максимилиана Филиппа, сообщает Metaratings. Отмечается, что руководство клуба и тренер недовольны результатами игрока.В источнике
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С чего всё начиналось
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Тренер «Динамо» потребовал избавиться от Филиппа: его могут обменять на Томми из «Штутгарта»

По информации Metaratings.ru, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков потребовал у руководства избавиться от нападающего Максимилиана Филиппа. Новиков обвинил немца в поражении в матче квалификации Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
Metaratings 09:36
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Гендиректор «Динамо» опроверг наличие конфликта между Новиковым и Филиппом

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Гендиректор «Динамо» отреагировал на информацию о конфликте Новикова и Филиппа

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Гендиректор «Динамо»: конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет

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