По информации Metaratings.ru, главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков потребовал у руководства избавиться от нападающего Максимилиана Филиппа. Новиков обвинил немца в поражении в матче квалификации Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).