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Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro
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Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.В источнике
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Бояринцев, Семшов, Зырянов и Ярошик получили лицензии PRO

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