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Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro
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Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.В источнике
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Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию Pro

Чемпионат 08:02
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Главный тренер «Динамо» Новиков успешно сдал экзамен на лицензию Pro

Sport24.ru 07:22 
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Тренер московского «Динамо» сдал экзамен на лицензию Pro

РИА Новости 07:17
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