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Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды
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Главный тренер "Химок" Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды, передает Sport24.В источнике
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Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды

Газета.Ru 14:35
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Сергей Юран: Решение принято, «Химки» будут играть в премьер-лиге

Тульский футбол 14:30
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Юран: уже нервы не выдерживают на эту хрень реагировать! «Химки» в РПЛ!

Футбол России 14:12
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