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Наставник «Краснодара» раскритиковал состояние поля «Сочи»
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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал состояние поля "Сочи" после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Мусаев: не можем позволить себе беречь силы перед ЛЧ и выпускать второй состав, как ПАОК

Чемпионат вчера в 17:54
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Мусаев: «Хуже поля, чем в Сочи, я пока ещё не видел»

Sport.ru вчера в 16:29
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Мурад Мусаев: «Хуже поля я пока еще не видел»

Матч ТВ вчера в 15:35
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