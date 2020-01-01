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Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию
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Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию. Ныне этот специалист находится в Сербии, а в пятницу стало известно, что сезон в РПЛ будет возобновлен 21 июня.В источнике
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Подробнее о событии
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Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию

ProstoProSport вчера в 13:15 
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Готовить самарские «Крылья» к возобновлению сезона будут Корниленко и Петрович

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Главный тренер «Крыльев Советов» Божович сообщил о трудностях в возвращении в Россию

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