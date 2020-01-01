Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию

Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию. Ныне этот специалист находится в Сербии, а в пятницу стало известно, что сезон в РПЛ будет возобновлен 21 июня.